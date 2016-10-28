ИААФ в ближайшие 10 дней представит ВФЛА новые критерии восстановления членства

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин сообщил, что в ИААФ заявили о заинтересованности в максимально быстром восстановлении членства ВФЛА. В ноябре прошлого года независимая комиссия ВАДА обвинила ВФЛА в нарушениях антидопинговых правил, в результате федерация была лишена членства ИААФ, а российские легкоатлеты, за исключением Дарьи Клишиной, были отстранены от международных соревнований, в том числе и Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

– Встреча прошла нормально, проработаны дальнейшие шаги по восстановлению федерации, – приводит "Р-Спорт" слова Шляхтина. – Мы ждем от них тех материалов, по которым мы дальше будем двигаться. Дальнейшие шаги – это те критерии, которые нам будут определены на ближайшее время. Пока эти критерии только прорабатываются. ИААФ сейчас меняет формат подхода к этому вопросу, и в ближайшие десять дней мы получим новые требования, которые будем уже обсуждать, обсуждать механизмы решения этих вопросов. Сроки восстановления членства ВФЛА? С их слов, они хотят максимально быстро нас восстановить.