ИААФ создаст рейтинг спортсменов для отбора на крупные соревнования

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) совместно с компанией Elite Ltd создаст официальный мировой рейтинг, информирует пресс-служба организации. В соответствии с рейтингом спортсмены будут отбираться на крупные международные соревнования.

Мировой рейтинг ИААФ впервые будет представлен в 2018 году. Он будет основываться на очках, которые спортсмены будут зарабатывать на соревнованиях. Отметим, что компании Elite Ltd принадлежит крупнейший сайт с легкоатлетической статистикой и базой результатов All Athletics.

- Впервые в истории легкой атлетики спортсмены, журналисты и болельщики будут иметь ясное понимание иерархии в спорте, начиная с национальных соревнований и заканчивая самыми крупными событиями, - отметил глава ИААФ Себастьян Коэ.