ИААФ: результаты Чичеровой за два года после Игр-2008 будут аннулированы

Результаты российской прыгуньи в высоту Анны Чичеровой, чья допинг-проба с Олимпийских игр 2008 года дала положительный результат, будут аннулированы за последующие два года после Игр, если спортсменка не будет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS). Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что лишает Чичерову бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине, так как после перепроверки допинг-пробы у россиянки был обнаружен туринабол.

– МОК лишил Чичерову медали Пекина, но она все еще имеет право подать апелляцию в CAS, чтобы сохранить медаль, – цитирует ТАСС представителей пресс-службы ИААФ. – В любом случае на основании решения МОК и в соответствии с нашими правилами ее результаты с 2008 по 2010 год будут аннулированы, если она не будет обращаться в CAS.

Таким образом, спортсменка может лишиться серебра чемпионата мира 2009 года. Чичерова является чемпионкой Игр-2012, ЧМ-2011, двукратным серебряным (2007, 2009) и бронзовым (2013, 2015) призером мировых первенств, а также многократной победительницей чемпионатов России.