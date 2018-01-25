ИААФ разрешила Ласицкене выступать на международных стартах в 2018 году

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) одобрила индивидуальную заявку двукратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене на участие в зарубежных стартах в 2018 году, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении российской спортсменки.

ИААФ в декабре 2016 года назад приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов.

Практически у всех российских спортсменов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября ИААФ приняла решение разрешить атлетам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.