ИААФ разрешила Клишиной выступить на зимнем чемпионате Европы-2017

ИААФ разрешила российской прыгунье в длину Дарье Клишиной выступать на всех международных соревнованиях, в том числе на зимнем чемпионате Европы 2017 года в качестве нейтрального спортсмена. В июле 25-летняя россиянка получила индивидуальное разрешение от ИААФ для выступления на соревнованиях. Напомним, что Клишина стала единственной российской легкоатлеткой, выступившей на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. На Играх-2016 она заняла девятое место.
– Клишина в настоящее время имеет право участвовать в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена, – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ИААФ. – Ей больше не нужно оформлять индивидуальное разрешение.
shpasic
они ещё не додумались до того, чтобы её имя в протоколах заменить на "нейтральный спортсмен 1"? ещё можно придумать, чтобы она в маске выступала, чтоб лица не видно было.
12:12
конь беспедальный
ДАША!!!!! ВЕРИМ!!!! Опять 7--8-е место!!!!
12:03
saber1
А она что родом из ниоткуда?
12:01