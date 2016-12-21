ИААФ разрешила Клишиной выступить на зимнем чемпионате Европы-2017

ИААФ разрешила российской прыгунье в длину Дарье Клишиной выступать на всех международных соревнованиях, в том числе на зимнем чемпионате Европы 2017 года в качестве нейтрального спортсмена. В июле 25-летняя россиянка получила индивидуальное разрешение от ИААФ для выступления на соревнованиях. Напомним, что Клишина стала единственной российской легкоатлеткой, выступившей на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. На Играх-2016 она заняла девятое место.

– Клишина в настоящее время имеет право участвовать в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена, – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ИААФ. – Ей больше не нужно оформлять индивидуальное разрешение.