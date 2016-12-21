11:05 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ИААФ разрешила Клишиной выступить на зимнем чемпионате Европы-2017

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ИААФ разрешила российской прыгунье в длину Дарье Клишиной выступать на всех международных соревнованиях, в том числе на зимнем чемпионате Европы 2017 года в качестве нейтрального спортсмена. В июле 25-летняя россиянка получила индивидуальное разрешение от ИААФ для выступления на соревнованиях. Напомним, что Клишина стала единственной российской легкоатлеткой, выступившей на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. На Играх-2016 она заняла девятое место.

Клишина в настоящее время имеет право участвовать в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена, – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ИААФ. – Ей больше не нужно оформлять индивидуальное разрешение.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3892889

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

они ещё не додумались до того, чтобы её имя в протоколах заменить на "нейтральный спортсмен 1"? ещё можно придумать, чтобы она в маске выступала, чтоб лица не видно было.

12:12

конь беспедальный

ДАША!!!!! ВЕРИМ!!!! Опять 7--8-е место!!!!

12:03

saber1

А она что родом из ниоткуда?

12:01

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