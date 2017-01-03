ИААФ рассмотрит предложение аннулировать мировые рекорды

ИААФ готова обсудить предложение обнулить мировые рекорды в легкой атлетике, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Данное предложение выдвинула Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS). В открытом письме президенту ИААФ Себастьяну Коэ глава AIPS Джанни Мерло утверждает, что в последнее время участились случаи употребления допинга, и предлагает обнулить все достижения, начав, таким образом, новую эру в легкой атлетике.

"Мы приветствуем дискуссию, но мы должны быть осторожными. Нашим приоритетом всегда являются чистые спортсмены, которые установили мировые рекорды на законных основаниях. Если список мировых рекордов будет аннулирован, то чистые спортсмены рискуют потерять свое место в истории, а также столкнутся с причастностью к тому, что их рекорды были установлены не чисто", - заявили в пресс-службе ИААФ.