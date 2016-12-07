15:58 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ИААФ продлила дисквалификацию сотрудников, подозреваемых во взятках за сокрытие допинга россиян

0
0
0

Совет ИААФ по этике продлил отстранение трех сотрудников, подозреваемых в получении взяток за сокрытие допинг-проб российских спортсменов. В их числе - бывший пресс-секретарь ИААФ Ник Дэвис, менеджер по проектам Джейн Балтер-Дэвис и менеджер по медицинским вопросам Пьер-Ив Гарнье. В июне они были отстранены на 180 дней, сегодня отстранение продлено до 31 января.

Дэвис в ноябре признался, что получил 25 тысяч фунтов от бывшего советника ИААФ Папа Массата Диака, которые пошли на сокрытие информации о допинге в России. Балтер-Дэвис, супруга Ника Дэвиса, обвиняется в том, знала о платеже, но дала ложные показания, а Гарнье подозревают в получении взятки в 2013 году от тогдашнего главы ИААФ Ламина Диака.

0
0
0
Материалы REN-TV

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Дети-академики и жены-академики: Российскую академию наук превратили в...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ