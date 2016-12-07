ИААФ продлила дисквалификацию сотрудников, подозреваемых во взятках за сокрытие допинга россиян

Совет ИААФ по этике продлил отстранение трех сотрудников, подозреваемых в получении взяток за сокрытие допинг-проб российских спортсменов. В их числе - бывший пресс-секретарь ИААФ Ник Дэвис, менеджер по проектам Джейн Балтер-Дэвис и менеджер по медицинским вопросам Пьер-Ив Гарнье. В июне они были отстранены на 180 дней, сегодня отстранение продлено до 31 января.

Дэвис в ноябре признался, что получил 25 тысяч фунтов от бывшего советника ИААФ Папа Массата Диака, которые пошли на сокрытие информации о допинге в России. Балтер-Дэвис, супруга Ника Дэвиса, обвиняется в том, знала о платеже, но дала ложные показания, а Гарнье подозревают в получении взятки в 2013 году от тогдашнего главы ИААФ Ламина Диака.