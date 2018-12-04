ИААФ продлил санкции в отношении ВФЛА

Международная ассоциация легкой атлетики (ИААФ) не восстановит в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Ранее об этом заявлял немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт.

- Отстранение ВФЛА было продлено, - приводит ТАСС слова источника из ИААФ.

Напомним, что членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в 2015 году на основании отчета Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Из-за отстранения ВФЛА российские атлеты не приняли участия в Олимпиаде-2016 (за исключением Дарьи Клишиной), а с 2017 года выступают под нейтральным флагом, получая индивидуальные допуски. Еще одним из пунктов "дорожной карты" называется признание доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.