ИААФ предложила ВФЛА составить сопроводительный документ к каждой заявке россиян

ИААФ предложила ВФЛА принять участие в работе по рассмотрению индивидуальных заявок от российских спортсменов для участия в международных соревнованиях. ВФЛА предлагается поделить ответственность за достоверность информации.

– Рабочая группа ИААФ предложила ВФЛА составить к каждой заявке сопроводительный документ для того, чтобы ускорить рассмотрение уже поступивших индивидуальных заявок от российских спортсменов. В этом документе нам нужно подтвердить ту информацию, которую указал в заявке спортсмен, либо, наоборот, подвергнуть ее сомнениям, – цитирует ТАСС главу антидопингового комитета ВФЛА Александра Паркина. – Например, спортсмен в заявке пишет, что никогда не работал со скомпрометировавшими себя допингом тренерами, а если мы знаем, что это не так, то должны написать нечто отличное от информации, поданной спортсменом. Таким образом ИААФ хочет увеличить ответственность ВФЛА за каждую поданную индивидуальную заявку.