22:08 7 февраля | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ИААФ предложила ВФЛА составить сопроводительный документ к каждой заявке россиян

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ИААФ предложила ВФЛА принять участие в работе по рассмотрению индивидуальных заявок от российских спортсменов для участия в международных соревнованиях. ВФЛА предлагается поделить ответственность за достоверность информации.

– Рабочая группа ИААФ предложила ВФЛА составить к каждой заявке сопроводительный документ для того, чтобы ускорить рассмотрение уже поступивших индивидуальных заявок от российских спортсменов. В этом документе нам нужно подтвердить ту информацию, которую указал в заявке спортсмен, либо, наоборот, подвергнуть ее сомнениям, – цитирует ТАСС главу антидопингового комитета ВФЛА Александра Паркина. – Например, спортсмен в заявке пишет, что никогда не работал со скомпрометировавшими себя допингом тренерами, а если мы знаем, что это не так, то должны написать нечто отличное от информации, поданной спортсменом. Таким образом ИААФ хочет увеличить ответственность ВФЛА за каждую поданную индивидуальную заявку.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4004493

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