21:10 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ИААФ получила от Макларена около 200 имен российских легкоатлетов, подозреваемых в допинге

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ИААФ получила от независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена около 200 имен российских спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга, сообщает официальный сайт федерации. Атлеты из России ранее были отстранены от участия в международных турниров в связи с дисквалификацией ВФЛА на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Исключение было сделано для информатора ВАДА Юлии Степановой, принявшей участие в чемпионате Европы под нейтральным флагом, а также Дарьи Клишиной, выступившей на Олимпиаде-2016. 

Сегодня ИААФ опубликовала критерии допуска российских спортсменов к международным стартам в индивидуальном порядке. Ранее индивидуальные заявки уже подал ряд российских легкоатлетов, среди которых чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Кучина и чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков.

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