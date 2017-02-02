ИААФ пока не отреагировала на заявки российских атлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) пока не отреагировала на заявки, поданные рядом российских легкоатлетов на участие в международных стартах в качестве нейтральных спортсменов. Об этом сообщил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

- На данный момент никакой реакции от ИААФ по поводу заявок не поступало, - цитирует ТАСС Шляхтина.

Заявки в ИААФ на получение допуска к международным турнирам в нейтральном статусе подал 31 российский легкоатлет. В их числе олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту Светлана Школина, чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.