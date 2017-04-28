ИААФ пока не определилась в вопросе допуска личных тренеров легкоатлетов России на ЧМ

Исполнительный директор департамента коммуникаций Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Крис Тернер отметил, что организация до настоящего времени не определилась с тем, получат ли право аккредитоваться на августовский чемпионат мира в Лондоне личные тренеры российских спортсменов, получивших возможность выступать на зарубежных стартах в нейтральном статусе. Напомним, что ИААФ приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Допуск уже получили более десяти российских легкоатлетов, среди которых Мария Кучина (Лаcицкене), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова.

– Что касается допуска тренеров нейтральных спортсменов, то у нас пока нет четкого понимания, как это будет происходить, – цитирует ТАСС Тернера. – Вопрос о допуске тренеров и других представителей окружения нейтральных спортсменов сейчас находится в стадии обсуждения.