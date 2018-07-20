ИААФ подозревает 14 россиян, среди которых олимпийский чемпион, в употреблении допинга

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) подозревает россиян Люкмана Адамса и Ивана Ухова в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Независимого органа ИААФ по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU).

Расследование в отношении чемпиона мира в помещении-2014 в тройном прыжке Адамса и олимпийского чемпиона-2012 в прыжках в высоту Ухова было начато после рассмотрения данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.

Всего в списке подозреваемых ИААФ в нарушении антидопинговых правил значатся фамилии 14 российских легкоатлетов, 13 из них (за исключением ходока Аниси Кирдяпкиной) попали под подозрение из-за доклада Макларена: Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая (бег с барьерами), Юлия Кондакова (бег с барьерами), Анна Булгакова (метание молота), Светлана Школина (прыжки в высоту), Татьяна Фирова (бег на 400 м), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Белобородова, Мария Беспалова, Гульфия Агафонова (все - метание молота), Кирдяпкина и Ксения Агафонова (бег на дальние дистанции).



Дела 14 спортсменов ожидают рассмотрения Спортивным арбитражным судом (CAS).