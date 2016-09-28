18:06 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ИААФ поддержала стремление Исинбаевой продолжить работу в спорте после завершения карьеры

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) поддержала решение двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой баллотироваться на пост президента ВФЛА. Соответствующее заявление россиянка уже сделала, а документы о ее выдвижении направит Федерация легкой атлетики Волгоградской области.

– ИААФ не принимает участия в выборах членов федераций, но у нас есть позиция по данному вопросу, – приводит ТАСС слова заявления представителя ИААФ. – И она заключается в том, что спорт становится сильнее, когда атлеты после завершения карьеры остаются в спортивной сфере.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3661359

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