ИААФ поблагодарила Зеппельта за то, что он заранее поделился информацией из фильма

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) поблагодарила немецкого журналиста Хайо Зеппельта и его команду за информацию, которая была обнародована в новом фильме немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте, переданную международной организации до выхода передачи в эфир. В новом фильме ARD легкоатлет Андрей Дмитриев заявил, что отстраненные от работы по подозрению в причастности к нарушению антидопинговых правил тренеры продолжают работать с легкоатлетами сборной. В их числе Владимир Казарин – один из главных фигурантов допингового скандала в российской легкой атлетике 2015 года.

– ИААФ благодарит мистера Зеппельта и его команду за предоставление информации до выхода в эфир сегодняшнего документального фильма, – цитирует ТАСС пресс-службу ИААФ. – Рабочая группа ИААФ проведет встречи с представителями Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в течение двух ближайших дней, после чего составит доклад о достигнутом прогрессе в процессе возвращения статуса ВФЛА к заседанию совета ИААФ 6 февраля.