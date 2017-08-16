ИААФ по ошибке внесла команду нейтральных спортсменов в общий медальный зачет чемпионата мира

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) по ошибке разместила команду нейтральных спортсменов в таблице медального зачета чемпионата мира в Лондоне. После окончания турнира таблица была обновлена, и девятое место команды Авторизованных нейтральных атлетов (ANA) заняла сборная Германии. Напомним, что авторизованными нейтральными атлетами были 19 россиян, шесть из которых завоевали медали на чемпионате мира (одну золотую и пять серебряных).

– Компьютерная система управления результатами автоматически приплюсовывала награды к команде ANA, что неверно, поскольку все знают, что ANA – это авторизованный нейтральный атлет, а не команда, – приводит ТАСС заявление пресс-службы ИААФ. – Теперь эта ошибка была исправлена, и ANA не отражается в таблице медалей, этот список только для команд.