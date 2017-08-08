ИААФ переселила Ласицкене в другой отель

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) пошла навстречу лидеру мирового сезона в прыжках в высоту Марии Ласицкене (Кучиной). Принято решение изменить ее место жительства во время чемпионата мира из-за вспышки ротавирусной инфекции, которая была обнаружена в первоначально забронированном отеле. Напомним, что около 30 спортсменов были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Среди них не было ни одного россиянина, ко вторнику вспышка была локализована.

- Мария и ее тренер поселились в официальном отеле ИААФ, который находится в полумиле от того места, где должны были остановиться изначально, - цитирует ТАСС менеджера спортсменки Ольгу Назарову. - Сегодня спортсменка получила аккредитацию. Завтра она на тренировку не едет, сразу выйдет на квалификацию.





