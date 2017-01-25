23:44 25 января | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ИААФ перепроверит допинг-пробы с чемпионата мира 2009 года

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) перепроверит допинг-пробы спортсменов, взятые во время чемпионата мира 2009 года в Берлине. Об этом сообщил журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт. По его словм, соответсвующая просьба поступила от Федерации легкой атлетики Германии.

– ИААФ перепроверит допинг-пробы с ЧМ-2009 после запроса со стороны Немецкой федерации легкой атлетики, – написал Зеппельт в своем твиттере.

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КОММЕНТАРИИ (12)
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regiment

все пробы будут проверять или только российские? и кто это дело оплатит? или только вскроют, а проверять не будут?

10:25 26 января

mobile_actor

Благодаря "Зепу" российский спорт уже стал чище.

09:17 26 января

marksan

Czechplayer______ Чех! Помоги Зепу! Он тебе серебряный рупь даст! На 30 ты не потянешь!

08:36 26 января

marksan

igorvasilevich_____ бандерлог! Валил бы ты отсюда, знаток "парфюмерии!

08:34 26 января

marksan

Мальчик Зеп нарыл золотую жилу! Скоро допинг-пробы начнут проверять у умерших спортсменов и отбирать медали!

08:33 26 января

mobile_actor

Что-то Трамп вообще мышей не ловит.

08:21 26 января

staerswimmer23

забыли уточнить, что только пробы российских спортсменов проверят

08:02 26 января

igorvasilevich

Правильно нужно чистить спорт от наркоманов допингеров. У 98 спортсменов нашли допинг и только наши жулики скулят.

03:59 26 января

mobile_actor

Чьи-то звонкие имена снимут с рекордов, похоже.

01:38 26 января

Анастасия Волочкова

Никак не уймутся,сволочи!

00:31 26 января

Kol1979

Ну а мы просим проверить абсолютно все допинг абсолютно всех спортсменов всех Чемпионатов Мира, Европы и Олимпийский игр с момента создания ВАДА! Требуем заменить весь подкупленный бюрократический штат ВАДА, состоящий из американцев на россиян и белорусов. Вот тогда и посмотрим кто будет отстранён, кто какие анаболики ковшом экскаватора ел под видом терапевтических исключений и кто за что поплатится в дальнейшем.

00:13 26 января

Czechplayer

А почему только 2009? Очень интересует 2011-й год, особенно проба Марии Абакумовой

23:59 25 января

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