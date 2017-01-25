ИААФ перепроверит допинг-пробы с чемпионата мира 2009 года

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) перепроверит допинг-пробы спортсменов, взятые во время чемпионата мира 2009 года в Берлине. Об этом сообщил журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт. По его словм, соответсвующая просьба поступила от Федерации легкой атлетики Германии.
– ИААФ перепроверит допинг-пробы с ЧМ-2009 после запроса со стороны Немецкой федерации легкой атлетики, – написал Зеппельт в своем твиттере.
NEWS: IAAF will perform further retests of stored samples from Berlin 2009 athletics world ch's-after GER athletics federation had asked for– Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 25 января 2017 г.
regiment
все пробы будут проверять или только российские? и кто это дело оплатит? или только вскроют, а проверять не будут?
10:25 26 января
mobile_actor
Благодаря "Зепу" российский спорт уже стал чище.
09:17 26 января
marksan
Czechplayer______ Чех! Помоги Зепу! Он тебе серебряный рупь даст! На 30 ты не потянешь!
08:36 26 января
marksan
igorvasilevich_____ бандерлог! Валил бы ты отсюда, знаток "парфюмерии!
08:34 26 января
marksan
Мальчик Зеп нарыл золотую жилу! Скоро допинг-пробы начнут проверять у умерших спортсменов и отбирать медали!
08:33 26 января
mobile_actor
Что-то Трамп вообще мышей не ловит.
08:21 26 января
staerswimmer23
забыли уточнить, что только пробы российских спортсменов проверят
08:02 26 января
igorvasilevich
Правильно нужно чистить спорт от наркоманов допингеров. У 98 спортсменов нашли допинг и только наши жулики скулят.
03:59 26 января
mobile_actor
Чьи-то звонкие имена снимут с рекордов, похоже.
01:38 26 января
Анастасия Волочкова
Никак не уймутся,сволочи!
00:31 26 января
Kol1979
Ну а мы просим проверить абсолютно все допинг абсолютно всех спортсменов всех Чемпионатов Мира, Европы и Олимпийский игр с момента создания ВАДА! Требуем заменить весь подкупленный бюрократический штат ВАДА, состоящий из американцев на россиян и белорусов. Вот тогда и посмотрим кто будет отстранён, кто какие анаболики ковшом экскаватора ел под видом терапевтических исключений и кто за что поплатится в дальнейшем.
00:13 26 января
Czechplayer
А почему только 2009? Очень интересует 2011-й год, особенно проба Марии Абакумовой
23:59 25 января