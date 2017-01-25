ИААФ перепроверит допинг-пробы с чемпионата мира 2009 года

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) перепроверит допинг-пробы спортсменов, взятые во время чемпионата мира 2009 года в Берлине. Об этом сообщил журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт. По его словм, соответсвующая просьба поступила от Федерации легкой атлетики Германии.

– ИААФ перепроверит допинг-пробы с ЧМ-2009 после запроса со стороны Немецкой федерации легкой атлетики, – написал Зеппельт в своем твиттере.