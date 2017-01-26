IAAF перепроверит допинг-пробы легкоатлетов с чемпионата мира-2009

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подтвердила намерение перепроверить допинг-пробы спортсменов, взятые во время чемпионата мира-2009 в Берлине. В среду стало известно, что олимпийская чемпионка 2004 года по прыжкам в длину Татьяна Лебедева былалишена двух серебряных медалей Игр-2008 – в прыжках в длину и в тройном прыжке – по результатам перепроверки допинг-проб. На чемпионате мира в Берлине Лебедева завоевала серебро в прыжках в длину.

"В общей сложности уже 28 атлетов, включая четырех золотых медалистов, выступавших на чемпионате мира 2009 года в Берлине, были дисквалифицированы в результате антидопингового расследования, инициированного IAAF. В 2013 году IAAF повторно проанализировала ряд образцов с чемпионата мира-2009, в результате чего были обнаружены три положительные пробы. Мы хотим провести окончательные тестирования оставшихся сохраненных образцов с использованием самых последних технологий и аналитических методов, и у нас для этого есть время до 2019 года, согласно всемирному антидопинговому кодексу", – приводит "Р-Спорт" текст сообщения, полученного от IAAF.