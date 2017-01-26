20:53 26 января | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

IAAF перепроверит допинг-пробы легкоатлетов с чемпионата мира-2009

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подтвердила намерение перепроверить допинг-пробы спортсменов, взятые во время чемпионата мира-2009 в Берлине. В среду стало известно, что олимпийская чемпионка 2004 года по прыжкам в длину Татьяна Лебедева былалишена двух серебряных медалей Игр-2008 – в прыжках в длину и в тройном прыжке – по результатам перепроверки допинг-проб. На чемпионате мира в Берлине Лебедева завоевала серебро в прыжках в длину.

"В общей сложности уже 28 атлетов, включая четырех золотых медалистов, выступавших на чемпионате мира 2009 года в Берлине, были дисквалифицированы в результате антидопингового расследования, инициированного IAAF. В 2013 году IAAF повторно проанализировала ряд образцов с чемпионата мира-2009, в результате чего были обнаружены три положительные пробы. Мы хотим провести окончательные тестирования оставшихся сохраненных образцов с использованием самых последних технологий и аналитических методов, и у нас для этого есть время до 2019 года, согласно всемирному антидопинговому кодексу", – приводит "Р-Спорт" текст сообщения, полученного от IAAF.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20170126/1115450244.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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И сколько из 28 – российские атлеты? Кто знает?

21:03 26 января

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