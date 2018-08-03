IAAF отстранила призера ЧМ Лысенко из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил

Международная федерация легкой атлетики (IAAF) на официальном сайте сообщила об отстранении на неопределенный срок серебряного призера чемпионата мира 2017 года, российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.



IAAF завела дело на Лысенко в связи с нарушением правил доступности (пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев) и наложила временное отстранение до завершения расследования.

IAAF предлагает Лысенко два варианта развития: признать себя виновным с последующей дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил (с 03.08.2018) или передать дело на рассмотрение в CAS. Спортсмен должен определиться с решением до 13.08.2018.

В связи с отстранением спортсмен не сможет принять участие в чемпионате Европы по легкой атлетике, который пройдет с 6 по 12 августа в Берлине.