21:29 31 января | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ИААФ отстранила экс-чиновника за помощь в сокрытии положительных допинг-проб россиян

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) пожизненно отстранила бывшего заместителя генерального секретаря организации Ника Дэвиса, информирует Reuters. Отмечается, что экс-руководитель помогал скрывать положительные допинг-пробы российских легкоатлетов. Дэвис больше не сможет работать в ИААФ, однако может занимать любые поста в легкой атлетике вне организации.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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mobile_actor

На Западе взятка в 30 тыс. считается большой.

01:00 1 февраля

Vlаdimir

И сообщили о том, что делал он это за вознаграждение в 30 000 евро с человека. Кто поверит в такие суммы если Балахничеву приписывали сотни тысяч?

23:09 31 января

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