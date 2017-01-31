ИААФ отстранила экс-чиновника за помощь в сокрытии положительных допинг-проб россиян

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) пожизненно отстранила бывшего заместителя генерального секретаря организации Ника Дэвиса, информирует Reuters. Отмечается, что экс-руководитель помогал скрывать положительные допинг-пробы российских легкоатлетов. Дэвис больше не сможет работать в ИААФ, однако может занимать любые поста в легкой атлетике вне организации.
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На Западе взятка в 30 тыс. считается большой.
01:00 1 февраля
Vlаdimir
И сообщили о том, что делал он это за вознаграждение в 30 000 евро с человека. Кто поверит в такие суммы если Балахничеву приписывали сотни тысяч?
23:09 31 января