ИААФ отложила рассмотрение заявки Кучиной

Агент чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Кучиной Ольга Назарова заявила, что международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) отложила рассмотрение заявки спортсменки на участие в международных соревнованиях. Российские спортсмены не могут выступать на турнирах, так как ИААФ приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики. Теперь спортсменам разрешено принимать участие в соревнованиях после одобрения индивидуальных заявок.

– Сначала нас в ИААФ заверили, что все присланные нами 5 января документы в порядке, – цитирует ТАСС Назарову. – А сейчас выясняется, что им не хватает перевода на английский язык приложенной нами статьи о том, как Мария проводит антидопинговые уроки. В настоящее время Кучина как раз занимается этим и в ближайшее время отправит недостающее. Интересно, что они дальше придумают.