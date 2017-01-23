12:33 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ИААФ отложила рассмотрение заявки Кучиной

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Агент чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Кучиной Ольга Назарова заявила, что международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) отложила рассмотрение заявки спортсменки на участие в международных соревнованиях. Российские спортсмены не могут выступать на турнирах, так как ИААФ приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики. Теперь спортсменам разрешено принимать участие в соревнованиях после одобрения индивидуальных заявок.

– Сначала нас в ИААФ заверили, что все присланные нами 5 января документы в порядке, – цитирует ТАСС Назарову. – А сейчас выясняется, что им не хватает перевода на английский язык приложенной нами статьи о том, как Мария проводит антидопинговые уроки. В настоящее время Кучина как раз занимается этим и в ближайшее время отправит недостающее. Интересно, что они дальше придумают.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3963361

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КОММЕНТАРИИ (1)
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echo2011

Чует мое нутро,основанное на многолетнем опыте спортивного болельщика,что никого из россиян даже под нейтральным флагом до международных турниров не допустят.Так что вокруг Шубенкова копья ломаются зря.

12:56

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