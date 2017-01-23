ИААФ отложила рассмотрение заявки Кучиной

Агент чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Кучиной Ольга Назарова заявила, что международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) отложила рассмотрение заявки спортсменки на участие в международных соревнованиях. Российские спортсмены не могут выступать на турнирах, так как ИААФ приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики. Теперь спортсменам разрешено принимать участие в соревнованиях после одобрения индивидуальных заявок.
– Сначала нас в ИААФ заверили, что все присланные нами 5 января документы в порядке, – цитирует ТАСС Назарову. – А сейчас выясняется, что им не хватает перевода на английский язык приложенной нами статьи о том, как Мария проводит антидопинговые уроки. В настоящее время Кучина как раз занимается этим и в ближайшее время отправит недостающее. Интересно, что они дальше придумают.
echo2011
Чует мое нутро,основанное на многолетнем опыте спортивного болельщика,что никого из россиян даже под нейтральным флагом до международных турниров не допустят.Так что вокруг Шубенкова копья ломаются зря.
12:56