ИААФ отложила принятие правил, ограничивающих максимальный уровень тестостерона для женщин

Международная ассоциация федераций легкой атлетики (ИААФ) договорилась отложить принятие правил, ограничивающих максимальный уровень тестостерона для женщин. Данные нововведения должны были вступить в силу 1 ноября, но теперь будут отложены до 26 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что ИААФ примет новые правила, ограничивающие максимальный уровень тестостерона для участниц женских соревнований. Сообщалось, что любая спортсменка, выступающая в соревнованиях на дистанциях от 400 до 1500 метров, должна иметь уровень тестостерона не превышающий 5 нмоль/л.

Эти правила должны были поставить крест на карьере олимпийской чемпионки Кастер Семени и некоторых других африканских бегуний

ИААФ обвинили в расизме. Семене не дают соревноваться