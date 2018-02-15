ИААФ отклонила 18 заявок российских легкоатлетов на участие в международных стартах

ИААФ отклонила 18 заявок российских легкоатлетов, поданных на участие в международных турнирах, сообщает ТАСС. Причиной отказа стало то, что спортсмены недостаточно долго находились в пуле тестирования. Одним из требований одобрения индивидуальной заявки является нахождение в пуле тестирования в течение 12 месяцев.

Отказ получили Татьяна Стецюк (прыжки с шестом), Егор Николаев (бег на средние и длинные дистанции, отказ на первый квартал 2018 года), Ангелина Краснова (прыжки с шестом, отказ только на участие в зимнем ЧМ в марте), Салават Илькаев (спортивная ходьба, отказ только на командный ЧМ по ходьбе в мае), Георгий Горохов (прыжки с шестом, отказ только на участие в зимнем ЧМ в марте), Мария Павлова (семиборье), Елена Панова (метание диска, отказ только на Кубок Европы по метаниям в марте), Анатолий Ряполов (прыжки в длину, отказ только на участие в зимнем ЧМ в марте), Феликс Шестопалов (десятиборье), Екатерина Горшенина (спортивная ходьба), Руслан Перестюк (бег на короткие дистанции), Ксения Зыбина (метание копья), Мария Громышева (семиборье), Дмитрий Семенов (прыжки в высоту), Татьяна Швыдкина (прыжки с шестом), Нина Морозова (бег на 60 м с барьерами, отказ только на участие в зимнем ЧМ в марте), Даниил Котов (прыжки с шестом), Мария Аглицкая (бег на 60 м с барьерами, отказ только на участие в зимнем ЧМ в марте).

Напомним, что россияне вынуждены выступать в нейтральном статусе в связи с дисквалификацией ВФЛА на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике. Ранее ИААФ одобрила заявки 18 российских легкоатлетов на участие в международных стартах.