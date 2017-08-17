ИААФ оставила в силе временное отстранение Фредерикса

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) оставила в силе временное отстранение члена совета Фрэнка Фредерикса, который подозревается в коррупции, сообщает Inside the games. Ранее сообщалось, что его членство приостановлено до окончания расследования. Позже 49-летний представитель Намибии подал апелляцию, но она была отклонена.

В марте во французском издании Le Monde появились обвинения в коррупции в адрес Фредерикса. На основе "Панамских документов" было выявлено, что 2 октября 2009 года - в день выборов столицы Олимпийских игр 2016 года - фирма, имеющая отношение к представителю Намибии, получила на свой счет 299,3 тысячи долларов. При этом сам Фредерикс был членом комиссии по подсчету голосов избирателей.

ИААФ временно отстранила от работы подозреваемого в коррупции члена организации