ИААФ определит наказание для Чичеровой за нарушение антидопинговых правил

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) рассмотрит дело российской легкоатлетки Анны Чичеровой, которая была признана Спортивным арбитражным судом (CAS) виновной в нарушении антидопинговых правил, информирует ТАСС.

В пятницу CAS отклонил апелляцию 35-летней Чичеровой, которая оспорила решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить ее бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года в прыжках в высоту за обнаружение запрещенного препарата туринабол по итогам перепроверки ее допинг-пробы.

МОК объявил о том, что Чичерова лишена бронзы Олимпиады в Пекине 6 октября 2016 года. Позднее спортсменка оспорила это решение в CAS.