12:55 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

IAAF одобрила кандидатуры российских тренеров, которые отправятся на юношеский чемпионат Европы


IAAF одобрила кандидатуры всех десяти российских тренеров и специалистов, рекомендованных Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) для поездки на юношеский чемпионат Европы. Соревнования пройдут в венгерском Дьере.

- Вчера поздно вечером нам пришел ответ из IAAF по тренерам и сопровождающим в Дьер на юношеское первенство Европы, - цитирует ТАСС пресс-службу ВФЛА. - Все, кого мы заявляли, получили допуск.

В заявку был включены следующие тренеры и специалисты: Алексей Коротаев, Евгений Тер-Аванесов, Евгений Козлов, Светлана Лапина, Кристина Ловачева, Любовь Комарова, Олег Игнатьев, Ирина Привалова, Сергей Пивентьев и Елена Куликова.

 

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http://tass.ru/sport/5337569

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