19:44 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ИААФ объявит об итогах заявок россиян после работы антидопинговой панели

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) сделает заявление по поводу подачи российскими спортсменами индивидуальных заявок исключительно после работы антидопинговой панели (DRB) и получения легкоатлетами решений. Ранее ИААФ подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом.

– Мы не можем предоставить число заявок или имена спортсменов, поскольку процесс еще продолжается, – цитирует "Р-Спорт" представителей пресс-службы ИААФ. – ИААФ сделает заявление только тогда, когда решения будут приняты панелью по рассмотрению допинговых дел и разосланы спортсменам.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20170112/1114842018.html

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Rastan

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