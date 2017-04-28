ИААФ не разрешала допускать к стартам атлетов из России старше 15 лет

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) не обсуждала с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) вопрос об участии в международных соревнованиях без дополнительного тестирования российских легкоатлетов старше 15 лет.

В феврале совет ИААФ объявил о том, что российские легкоатлеты возрастом до 15 лет могут участвовать в соревнованиях без дополнительного тестирования. В четверг президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин сообщил о том, что организация получила письмо от ИААФ, в котором говорится, что к стартам будут допущены спортсмены до 16 лет.

– Не было никакой корреспонденции от ИААФ про спортсменов, чей возраст превышает 15 лет, – приводит "Р-Спорт" сообщение пресс-службы ИААФ. – Позиция остается прежней – им нужно отправлять заявки в комиссию по допуску в соответствии с решением совета в Монако в феврале.

Федерации легкой атлетики России и Белоруссии (которая в июле будет проводить десятые юношеские Балтийские игры в Бресте) недавно попросили от ИААФ разъяснить информацию по возрасту российских легкоатлетов, которым можно соревноваться. 26 апреля ИААФ написала ВФЛА с копией белорусской федерации, подтверждая, что российские легкоатлеты в возрасте 15 лет и меньше по состоянию на год проведения старта могут участвовать в международных соревнованиях вне пределов России.