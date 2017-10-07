ИААФ не рассматривает вариант частичного восстановления ВФЛА в ноябре

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) пока не рассматривает вариант частичного восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в ноябре. Подобных предложений не поступало, ни от ВФЛА, ни от ИААФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу международной федераций. В ИААФ подчеркнули, что организация продолжает совместную работу над выполнением критериев восстановления для возвращения членства России.

В пятницу исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин заявил, что в ноябре российские спортсмены смогут вернуть себе право выступать под флагом страны, если ИААФ согласится на частичное восстановление членства ВФЛА. Сейчас российские легкоатлеты могут выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе.

Напомним, что перед стартом чемпионата мира, который прошел в августе в Лондоне, конгресс ИААФ поддержал решение совета продлить отстранение ВФЛА. Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией ВАДА. Для восстановления российской организации ИААФ создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет норвежец Руне Андерсен. В следующий раз стороны встретятся 30 октября в Осло.