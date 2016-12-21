11:30 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ИААФ не получила ни одной заявки от российских спортсменов

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ИААФ на данный момент не получила ни одной заявки на индивидуальный допуск на участие в международных соревнованиях. 1 декабря глава рабочей группы ИААФ Руне Андерсен заявил, что российские легкоатлеты опять получат возможность подачи индивидуальных заявок в ИААФ на участие в международных соревнованиях. Ранее сегодня стало известно, что российская прыгунья в длину Дарья Клишина допущена до всех соревнований и больше не обязана подавать индивидуальную заявку. С 3 по 5 марта в Белграде пройдет чемпионат Европы в помещении.

"В Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на сегодняшний день не поступило ни одной индивидуальной заявки из России", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы ИААФ.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3893081

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