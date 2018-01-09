10:55 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ИААФ не ответила ни на одну из 60 индивидуальных заявок российских спортсменов


Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) пока не вынесла ни одного решения по индивидуальным заявкам российских легкоатлетов на участие в зарубежных стартах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталью Юхареву. Срок действия прошлых разрешений истек 31 декабря (за исключением Дарьи Клишиной). 

Напомним, в конце ноября ИААФ разрешила россиянам, уже имеющим допуск, продлевать его в упрощенном порядке. На данный момент в ассоциацию направлено 32 упрощенные заявки и 28 обычных.

В числе тех, кто уже отправил свои заявки в ИААФ, есть чемпионка мира 2015 и 2017 годов в прыжках в высоту Мария Ласицкене, победитель ЧМ-2015 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, обладатель серебряной медали чемпионата мира в Лондоне в прыжках в высоту Данил Лысенко, олимпийский чемпион Игр-2012 Иван Ухов.
 

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http://tass.ru/sport/4861464

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