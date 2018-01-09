ИААФ не ответила ни на одну из 60 индивидуальных заявок российских спортсменов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) пока не вынесла ни одного решения по индивидуальным заявкам российских легкоатлетов на участие в зарубежных стартах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталью Юхареву. Срок действия прошлых разрешений истек 31 декабря (за исключением Дарьи Клишиной).

Напомним, в конце ноября ИААФ разрешила россиянам, уже имеющим допуск, продлевать его в упрощенном порядке. На данный момент в ассоциацию направлено 32 упрощенные заявки и 28 обычных.

В числе тех, кто уже отправил свои заявки в ИААФ, есть чемпионка мира 2015 и 2017 годов в прыжках в высоту Мария Ласицкене, победитель ЧМ-2015 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, обладатель серебряной медали чемпионата мира в Лондоне в прыжках в высоту Данил Лысенко, олимпийский чемпион Игр-2012 Иван Ухов.

