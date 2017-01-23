ИААФ не откладывала заявку Кучиной, а лишь попросила дослать документ

Чемпионка мира-2015 в прыжках в высоту россиянка Мария Кучина подчеркнула, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) не откладывала рассмотрение ее индивидуальной заявки на участие в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена, а лишь попросила ее дослать один документ.

Ранее ИААФ предоставила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на международных турнирах под нейтральным флагом. Подобную заявку Кучина отправила в декабре 2016 года.

– Процесс рассмотрения моей заявки продолжается. Все мои документы на месте, ничего не остановлено, просто (в ИААФ) попросили дослать один перевод, – приводит "Р-Спорт" слова Кучиной. – Заявка не отложена и не может быть отложена, так как все мои документы в порядке и они рассматриваются. Пока я не знаю сроков рассмотрения моей заявки, даты не назывались.

ИААФ отложила рассмотрение заявки Кучиной//

Еще 6 легкоатлетов подали заявки в ИААФ на участие в международных стартах