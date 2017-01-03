21:33 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ИААФ не дала ВФЛА данных о 200 спортсменах, подозреваемых в употреблении допинга

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ИААФ отклонила запрос ВФЛА предоставить имена 200 российских спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга. Сегодня стало известно, что независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен предоставил ИААФ данные о примерно 200 спортсменах, которые могли нарушать антидопинговые правила.

- Мы запросили у ИААФ информацию по этому поводу, но они не дали нам ответа, - цитирует "Р-Спорт" президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина. - Они сказали, что пока это их внутреннее расследование. Поэтому мы на сегодня не имеем информации о фамилиях.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20170103/1114530622.html

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