ИААФ не будет вмешиваться в выборы президента ВФЛА

Международная ассоциация легкоатлетических федераций не будет вмешиваться в процесс выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики, информирует "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу ИААФ. В организации подчеркнули, что выборы президента ВФЛА – внутреннее дело. Отметим, что ИААФ не планирует делегировать своего представителя на отчетно-выборную конференцию ВФЛА, которая пройдет 9 декабря в Москве. Кандидатами на пост президента ВФЛА являются олимпийские чемпионы Елена Исинбаева и Андрей Сильнов, действующий глава организации Дмитрий Шляхтин и генеральный секретарь федерации Михаил Бутов.

В ноябре 2015 года ИААФ временно отстранила ВФЛА на основании доклада ВАДА, в котором Россию обвинили в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Из-за этого российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.