20:29 10 ноября | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ИААФ не будет вмешиваться в выборы президента ВФЛА

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28 июля 2016 года. Москва. Елена ИСИНБАЕВА и Дмитрий ШЛЯХТИН.Шляхтин бросил перчатку Исинбаевой

Международная ассоциация легкоатлетических федераций не будет вмешиваться в процесс выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики, информирует "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу ИААФ. В организации подчеркнули, что выборы президента ВФЛА – внутреннее дело. Отметим, что ИААФ не планирует делегировать своего представителя на отчетно-выборную конференцию ВФЛА, которая пройдет 9 декабря в Москве. Кандидатами на пост президента ВФЛА являются олимпийские чемпионы Елена Исинбаева и Андрей Сильнов, действующий глава организации Дмитрий Шляхтин и генеральный секретарь федерации Михаил Бутов.

В ноябре 2015 года ИААФ временно отстранила ВФЛА на основании доклада ВАДА, в котором Россию обвинили в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Из-за этого российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20161110/1112081172.html

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