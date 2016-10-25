ИААФ не будет проводить расследование по поводу возможного факта коррупции в организации

ИААФ на своем официальном сайте объявила, что не будет проводить расследование по поводу вероятного факта коррупции при выборе города проведения чемпионата мира в 2017 году. Ранее глава Британской федерации легкой атлетики Эд Уорнер заявил, что перед голосованием в 2011 году представители катарской делегации, защищавшие интересы Дохи, раздавали некие конверты голосовавшим. В них якобы могли находиться деньги. Комитет по этике ИААФ провел предварительное расследование и не нашел подтверждений этой истории.

В 2011 году на голосовании Доха проиграла Лондону, который примет чемпионат мира в 2017 году, однако Катару достался чемпионат мира 2019 года.

Отметим, что в своем рассказе Уорнер подчеркивал, что сам Себастьян Коэ, который теперь возглавляет ИААФ, ему рассказывал о существовании тех конвертов. Но позднее Коэ признался, что не помнит об этом разговоре.