ИААФ назвала приоритетные условия рассмотрения заявок от российских атлетов

Представитель пресс-службы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Яннис Николау сообщил, что организация при рассмотрении заявок российских спортсменов на сезон-2018 о допуске к стартам в нейтральном статусе будет отдавать приоритет тем из них, кому скоро надо будет выступать. Ранее стало известно, что в адрес международной ассоциации было направлено 60 обращений (32 из них - по упрощенной схеме, 28 - по обычной). На данный момент ни на один из запросов не было дано ответа.

- Процесс рассмотрения индивидуальных заявок, поданных российскими легкоатлетами, идет непрерывно, - цитирует ТАСС Николау. - Но сейчас мы в первую очередь занимаемся спортсменами, планирующими принять участие в соревнованиях, которые начнутся совсем скоро. Окончательные решения будет принимать специальный антидопинговый комитет. Сначала мы проинформируем об этом самих спортсменов, а потом сделаем публичные заявления.

Напомним, в конце ноября ИААФ разрешила россиянам, уже имеющим допуск, продлевать его в упрощенном порядке. В числе тех, кто уже отправил свои заявки в ИААФ, есть чемпионка мира 2015 и 2017 годов в прыжках в высоту Мария Ласицкене, победитель ЧМ-2015 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, обладатель серебряной медали чемпионата мира в Лондоне в прыжках в высоту Данил Лысенко, олимпийский чемпион Игр-2012 Иван Ухов.