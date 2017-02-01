16:15 1 февраля | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ИААФ назовет конкретные даты восстановления ВФЛА

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Исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин сообщил, что ИААФ в дорожной карте назовет конкретные даты по восстановлению членства организации. 6 февраля в Монако пройдет заседание совета ИААФ.

- Последняя встреча рабочей группы ИААФ закончилась тем, что ее председатель Руне Андерсен сказал, что совет ИААФ будет проинформирован о движении вперед, которое наблюдается в процессе восстановления ВФЛА, - приводит ТАСС слова Паркина. - Андерсен сказал, что на заседании совета будет рассматриваться вопрос о некой дорожной карте, которая будет содержать даты, когда и какие мероприятия должны быть завершены, когда будет решаться вопрос о восстановлении ВФЛА. То есть дорожная карта в отличие от ранее полученных критериев будет представлять собой более конкретный документ с конкретными датами и мероприятиями.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3989001

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