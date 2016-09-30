ИААФ настаивает на длительной дисквалификации Поистоговой

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) настаивает в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) на длительной дисквалификации серебряного призера Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Екатерины Поистоговой. Об этом сообщил юрист Артем Пацев, представляющий ее интересы в суде. По его словам, также идет речь о пожизненном отстранении заслуженного тренера Владимира Казарина. Слушания дел Поистоговой и Казарина состоялись на прошлой неделе.



– Сейчас пока нельзя оценивать шансы, пока ситуация – 50 на 50, – цитирует ТАСС Пацева. – Когда вынесут решение, неизвестно, иногда CAS по полгода рассматривает дела. ИААФ хочет дисквалифицировать Казарина пожизненно, а Поистогову на длительный срок.

В ноябре 2015 года олимпийская чемпионка Лондона в беге на 800 м Мария Савинова, бронзовый призер Игр-2012 на той же дистанции Поистогова, а также еще три российские легкоатлетки – Татьяна Мязина, Кристина Угарова и Анастасия Баздырева – были отстранены от соревнований на основании отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). В январе ИААФ сообщила, что направит дела российских легкоатлеток в CAS.