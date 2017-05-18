Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) на следующей неделе рассмотрит 50 процентов оставшихся заявок российских легкоатлетов на выступление в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее организация допустила 12 российских легкоатлетов к участию в международных стартах под нейтральным флагом, отказав в общей сложности 17 спортсменам. Еще около 100 заявок остаются нерассмотренными.

- После повторного анализа образцов с предыдущих чемпионатов мира и других соревнований бюро по пересмотру случаев применения допинга ИААФ собирается на следующей неделе для рассмотрения около 50 процентов оставшихся заявок, - сообщили "Р-Спорт" в пресс-службе ИААФ. - Спортсмены будут проинформированы о решениях, как только они будут вынесены. - Нормативные акты, регулирующие выступление нейтральных спортсменов, будут опубликованы в середине июня.

Отмечается, что по другой половине оставшихся заявок необходимо провести дополнительное расследование, включающее перепроверку допинг-проб и изучение информации, предоставленной независимым экспертом ВАДА Ричардом Маклареном.