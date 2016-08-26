ИААФ на следующей неделе обсудит с Алешиным очередные шаги по восстановлению членства ВФЛА

Рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) на следующей неделе намерена обсудить с главой временного координационного комитета Олимпийского комитета России Геннадием Алешиным дальнейшие шаги по восстановлению членства в ИААФ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 9 ноября 2015 года опубликовала итоги расследования деятельности ВФЛА, московской антидопинговой лаборатории и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

На основе представленных материалов совет ИААФ 13 ноября подавляющим большинством голосов принял решение о временном приостановлении членства ВФЛА. Созданная после этого рабочая группа ИААФ 17 июня представила отчет о ходе реформирования ВФЛА, на основе которого совет продлил дисквалификацию национальной федерации. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе решение ИААФ, что не позволило российским легкоатлетам выступить на Олимпийских играх-2016.

– Новой встречи пока не запланировано, – цитирует ТАСС представителей пресс-службы ИААФ. – Комиссия ИААФ на следующей неделе свяжется с господином Алешиным, это будет первый шаг к возобновлению диалога.