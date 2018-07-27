ИААФ может восстановить ВФЛА в правах в декабре

Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Руне Андерсен отметил, что Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) могут восстановить в правах в декабре этого года. Для этого российской организации нужно выполнить поставленные требования.

– Если к следующему заседанию совета ИААФ оставшиеся требования будут выполнены, то мы сможем рассмотреть вопрос о временном восстановлении ВФЛА, – цитирует ТАСС Андерсена. – Мы надеемся, что в декабре временно восстановим ВФЛА.

Ранее он отметил, что российская сторона добилась прогресса в борьбе с допингом, однако не выполнила два требования ИААФ. Это восстановление РУСАДА и допуск ВАДА в московскую антидопинговую лабораторию.

ВФЛА была временно лишена членства в ИААФ в ноябре 2015 года на основании работы комиссии ВАДА под руководством Ричарда Паунда, которая расследовала систематические нарушения антидопинговых правил в российской легкой атлетике. Рабочая группа во главе с Андерсеном занимается вопросом восстановления ВФЛА и следит за соблюдением всех критериев, которые были выдвинуты ИААФ для возвращения российской организации полноценного статуса.

Сейчас российские легкоатлеты могут выступать на международных стартах только в нейтральном статусе после получения специального разрешения от ИААФ.