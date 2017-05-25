ИААФ может рассмотреть оставшуюся половину заявок российских атлетов за две недели

Вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов подчеркнул, что оставшиеся 50 процентов индивидуальных заявок российских легкоатлетов на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе могут быть рассмотрены Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) в течение двух недель.

Ранее ИААФ сообщила, что организация собирается рассмотреть оставшиеся заявки на этой неделе.

- Когда мы задаем вопросы, ответы поступают с задержкой. Мы не знаем, с чем это связано, - приводит ТАСС слова Сильнова. - Вопросы мы задаем постоянно. Я думаю, что эти заявки будут рассмотрены в течение двух недель.

ИААФ в начале апреля приняла решение на время лишения членства ВФЛА в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов.