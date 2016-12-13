19:38 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ИААФ может перепроверить допинг-пробы россиян с ЧМ-2014 в помещении

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ИААФ может перепроверить допинг-пробы россиян, выступавших на чемпионате мира 2014 года в помещении. Как сообщает АР, организация обратила внимание на то, что в документах, которые приложены ко второй части доклада Ричарда Макларена по итогам расследования махинаций с допинг-пробами в России, упоминаются восемь легкоатлетов как раз перед поездкой на турнир в Польшу.

По данным источника, ИААФ изучает возможность организации перепроверки допинг-проб всех российских участников турнира 2014 года. Сборная России на том чемпионате мира в помещении завоевала три золотые и две серебряные медали.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

может проверить допинг пробы в помещении? а до этого на улице проверяли?))

19:45

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