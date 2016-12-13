ИААФ может перепроверить допинг-пробы россиян с ЧМ-2014 в помещении

ИААФ может перепроверить допинг-пробы россиян, выступавших на чемпионате мира 2014 года в помещении. Как сообщает АР, организация обратила внимание на то, что в документах, которые приложены ко второй части доклада Ричарда Макларена по итогам расследования махинаций с допинг-пробами в России, упоминаются восемь легкоатлетов как раз перед поездкой на турнир в Польшу.

По данным источника, ИААФ изучает возможность организации перепроверки допинг-проб всех российских участников турнира 2014 года. Сборная России на том чемпионате мира в помещении завоевала три золотые и две серебряные медали.