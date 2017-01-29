ИААФ хочет гарантий того, что новая миграционная политика США не скажется на ЧМ-2021

ИААФ просит от властей США гарантий того, что новая политика американских властей не отразится на проведении в Юджине ЧМ-2021. Организация обеспокоена изменениями в миграционной политике США – президент Дональд Трамп в рамках ее ужесточения подписал указ о запрете въезда в страну граждан семи мусульманских стран.

– Мы должны четко понимать последствия этой новой миграционной политики США, – приводит The Telegraph слова заявления ИААФ. – Будем добиваться гарантий того, что это не повлияет негативно на проведение чемпионата мира 2021 года в США.