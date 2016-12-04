18:40 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ИААФ готова допустить россиян до международных стартов в индивидуальном порядке

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ИААФ в ближайшее время намерена допустить до стартов ряд российских спортсменов, утверждает Inside the Games. В отчете рабочей группы ИААФ под руководством Руне Андерсена дана рекомендация разрешить легкоатлетам из России выступать в международных соревнованиях в индивидуальном порядке. Всего в списке рекомендованных атлетов порядка 50 фамилий. Для участия в турнирах они должны выполнить ряд требований. В частности, не менее чем за шесть месяцев до соревнования они должны быть включены в пул тестирования и иметь не менее трех внесоревновательных допинг-тестов и трех тестов биологического паспорта. 

ВФЛА была исключена из состава ИААФ на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда о допинге в российской легкой атлетике. В связи с дисквалификацией ИААФ россияне не смогли принять участия в международных соревнованиях, включая Олимпиаду в Рио. На Игры из российских спортсменов поехала только прыгунья в длину Дарья Клишина.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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честный человечишко

Долой марионеток-макларенеток!!!

19:30

Vlаdimir

А я бы, все равно, готовил судебные иски как к ВАДА, Макларену, так и к ИААФ, допустившую ДИСКРИМИНАЦИЮ российских легкоатлетов на основании БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНОГО обвинения Макларена.

18:52

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