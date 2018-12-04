ИААФ больше не требует от ВФЛА признать доклад Макларена для восстановления

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) отказалась от требования к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) признать выводы доклада Ричарда Макларена. Этот пункт больше не входит в дорожную карту по восстановлению организации, сообщил глава рабочей группы ИААФ по восстановлению в правах ВФЛА Руне Андерсен.

- Мы изучили данные доклада комиссии Самуэля Шмида, которые были признаны Россией. Мы считаем, что доклад Шмида практически идентичен докладу Макларена. Мы считаем этот пункт выполненным, - цитирует Андерсена ТАСС. - Мы учли и позицию ВАДА по этому вопросу, нам было сложно с ней не согласиться.

Ранее совет ИААФ проголосовал за продление отстранения ВФЛА. Российская сторона должна выполнить два пункта дорожной карты: передать данные проверки допинг-проб из московской лаборатории за 2011-2015 годы и выплатить 2,76 миллиона долларов компенсации.

ИААФ в девятый раз отказалась восстанавливать ВФЛА