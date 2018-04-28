Ходоки, находившиеся на сборе с Чегиным, не будут дисквалифицированы

Легкоатлеты, находившиеся на апрельском сборе в Киргизии вместе с пожизненно дисквалифицированным тренером Виктором Чегиным, не будут дисквалифицированы или отстранены от участия в соревнованиях или централизованных тренировочных сборах, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора РУСАДА Маргариту Пахноцкую.

25 апреля РУСАДА направило ВФЛА требования объяснить участие Чегина в проведении тренировок со спортсменами сборной России на сборе в Караколе. Спортсмены должны дать объяснения в течение 14 дней.

- Спортсмены, которые были в первый раз уличены в сотрудничестве с дисквалифицированными тренерами, согласно общероссийским антидопинговым правилам не могут быть отстранены от участия в соревнованиях либо в централизованных сборах, - цитирует ТАСС Пахноцкую. - Если мы расценим их объяснения неубедительными, то им будет вынесено предупреждение. Но если эти спортсмены совершат подобное нарушение второй раз, то в отношении их будут инициированы дела о возможном нарушении антидопинговых правил, пункт 2.10.

Чегин занимал пост главного тренера Центра олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе с 1995 по 2015 год. В 2016 году он был пожизненно отстранен от работы со спортсменами за многочисленые допинговые нарушения его воспитанников.