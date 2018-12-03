Хайо Зеппельт: "ИААФ на ближайшем заседании не восстановит ВФЛА"

Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт заявил, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не будет восстановлена в правах на ближайшем заседании Международной ассоциации легкой атлетики (ИААФ). На заседании, которое пройдет 4 и 5 декабря в Монако, будет заслушан доклад главы рабочей группы по восстановлению России Руне Андерсена.

"Прогноз команды телеканала ARD. Исходя из нынешней ситуации ИААФ на заседании 4 декабря не восстановит ВФЛА. В отличие от МОК и ВАДА, ассоциация легкой атлетики остается непреклонной: ВФЛА все еще не выполнила критерии по восстановлению", - написал Зеппельт в Твиттере.

ВФЛА лишилась лицензии в ноябре 2015 год на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике. Одними из пунктов "дорожной карты" по восстановлению назывались признание доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, а также восстановление лицензии РУСАДА. В сентябре этого года РУСАДА было восстановлено.

Из-за отстранения ВФЛА российские атлеты не приняли участия в Олимпиаде-2016 (за исключением Дарьи Клишиной), а с 2017 года выступают под нейтральным флагом, получая индивидуальные допуски.