Хайле Гебреселассие : "ЧМ без России - это все равно что ЧМ без Германии"

Двукратный олимпийский чемпион и глава Федерации легкой атлетики Эфиопии Хайле Гебреселассие считает, что чемпионат мира без спортсменов из России будет неполноценным.

- Есть невиновные российские спортсмены, а есть виновные, - цитирует Гебреселассие The Independent. - Нельзя наказывать большинство за поступки меньшинства. Так, например, можно отстранить 2000 эфиопских спортсменов за действия пяти или шести. Я не согласен с наказанием России.

Меня беспокоит уровень конкуренции без россиян. Представьте себе чемпионат мира по футболу, где не нужно побеждать Германию, Францию или Италию. То же самое и в легкой атлетике. Если не нужно соревноваться в беге с россиянами или кенийцами, то это не настоящая конкуренция.

Напомним, вчера ИААФ на заседании в Монако оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов. Полного восстановления, по словам главы рабочей группы Руне Андерсена, российская легкая атлетика дождется не раньше ноября 2017 года.

На данный момент ИААФ получила 35 заявок от российских легкоатлетов на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Первым крупным международным стартом является чемпионат Европы в помещении в Белграде 3 - 5 марта.